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Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в частном жилом доме на улице Карла Либкнехта в Верхней Туре произошёл крупный пожар, в ходе которого пожарные спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05.05. К месту происшествия тут же были направлены 16 огнеборцев на 5 спецмашинах.
Локализовать огонь спасатели смогли в 06.12, ликвидировать открытое горение им удалось только в 06.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 09.31.
В результате происшествия были повреждены кровля и имущество дома. Также сгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05.05. К месту происшествия тут же были направлены 16 огнеборцев на 5 спецмашинах.
«Звеном газодымозащитной службы из окна второго этажа спасены 2 человека. Детей нет. Пострадавших нет»,
– рассказали в МЧС.
Локализовать огонь спасатели смогли в 06.12, ликвидировать открытое горение им удалось только в 06.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 09.31.
В результате происшествия были повреждены кровля и имущество дома. Также сгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
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