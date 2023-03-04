Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре





– рассказали в МЧС. «Звеном газодымозащитной службы из окна второго этажа спасены 2 человека. Детей нет. Пострадавших нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в частном жилом доме на улице Карла Либкнехта в Верхней Туре произошёл крупный пожар, в ходе которого пожарные спасли двух человек. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05.05. К месту происшествия тут же были направлены 16 огнеборцев на 5 спецмашинах.Локализовать огонь спасатели смогли в 06.12, ликвидировать открытое горение им удалось только в 06.51. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 09.31.В результате происшествия были повреждены кровля и имущество дома. Также сгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.