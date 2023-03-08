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Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме

21.16 Пятница, 10 марта 2023
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Накануне, 9-го марта, в Верхней Пышме случилась трагедия. Во сне умерла девочка, которой исполнилось всего 2 месяца.

Первоначальные вести о произошедшем добавляли мрачных красок. В некоторых сетях писали, что мать девочки подозревают в детоубийстве, что эту версию, якобы проверяют сотрудники полиции. Но по более свежей информации, никакого криминального характера происшествие не носит. Как поясняет сама родительница, её дочка захлебнулась после того, как срыгнула. Женщины в этот момент дома не было — отошла в гости к подруге. А когда вернулась, девочка уже не подавала признаков жизни.

Как говорят жители пятиэтажного дома на улице Чкалова, где и проживает лишившаяся ребёнка мать, полицию и «Скорую помощь» вызвал сосед, к которому женщина обратилась за помощью.

Случаи, когда младенец захлёбывается собственной рвотой, медициной хорошо известны. Молодым неопытным родителям советуют после кормления класть ребёнка на бок, чтобы снизить риск. До начала 90-х годов выходили методички для родителей, советовавшие вообще переворачивать младенца на живот, но позже выяснилось, что такая поза подвергает малыша другой опасности — внезапной остановки дыхания.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:12 Новый троллейбус в Екатеринбург планируют привезти из Вологды
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11:48 Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
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