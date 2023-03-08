Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 9-го марта, в Верхней Пышме случилась трагедия. Во сне умерла девочка, которой исполнилось всего 2 месяца.Первоначальные вести о произошедшем добавляли мрачных красок. В некоторых сетях писали, что мать девочки подозревают в детоубийстве, что эту версию, якобы проверяют сотрудники полиции. Но по более свежей информации, никакого криминального характера происшествие не носит. Как поясняет сама родительница, её дочка захлебнулась после того, как срыгнула. Женщины в этот момент дома не было — отошла в гости к подруге. А когда вернулась, девочка уже не подавала признаков жизни.Как говорят жители пятиэтажного дома на улице Чкалова, где и проживает лишившаяся ребёнка мать, полицию и «Скорую помощь» вызвал сосед, к которому женщина обратилась за помощью.Случаи, когда младенец захлёбывается собственной рвотой, медициной хорошо известны. Молодым неопытным родителям советуют после кормления класть ребёнка на бок, чтобы снизить риск. До начала 90-х годов выходили методички для родителей, советовавшие вообще переворачивать младенца на живот, но позже выяснилось, что такая поза подвергает малыша другой опасности — внезапной остановки дыхания.