Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге за три дня восемь пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 7 по 9 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.За три дня автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей. Еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Сотрудники ГИБДД также задержали восемь автомобилистов, не имеющих водительских прав, и трех водителей, лишенных права управления ТС.