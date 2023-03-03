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Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге за три дня восемь пьяных водителей
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы с 7 по 9 марта проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейда.
За три дня автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей. Еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Сотрудники ГИБДД также задержали восемь автомобилистов, не имеющих водительских прав, и трех водителей, лишенных права управления ТС.
За три дня автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей. Еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Сотрудники ГИБДД также задержали восемь автомобилистов, не имеющих водительских прав, и трех водителей, лишенных права управления ТС.
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