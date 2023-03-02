Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали студентов из зданий Уральского государственного аграрного университета и Института связи, а также из здания Колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС.Как пишет URA.RU со ссылкой на одного из студентов УрГАУ, поводом для эвакуации послужило сообщение о минировании, поступившее утром от неизвестного.Здание университета оцепили. На месте работают силовики.Телеграм-канал «Свет Екатеринбург» сообщает, что в Институте связи отменили пары без объяснения причин. В институте тоже прошел слух о минировании.По данным телеграм-канала, эвакуация также проходит в Колледже железнодорожного транспорта УрГУПС, студентов отправили домой.