Возрастное ограничение 18+
На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Серов – Североуральск – Ивдель столкнулись автомобиль Geely и газовоз Scania. Авария произошла вчера в 15.25 на 62-м километре автодороги.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Geely со стажем вождения один месяц – житель города Урай 2001 года рождения – возвращался из Екатеринбурга домой. По его словам, он приобрел машину 8 марта в уральской столице. На 62-м километре трассы автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом Scania.
В легковушке на переднем пассажирском сидении находился друг водителя, тоже житель города Урай 2000 года рождения. Молодой человек получил в ДТП травмы, его доставили бригадой скорой помощи в реанимацию Краснотурьинской горбольницы.
За рулем газовоза находился житель Кунгура 1963 года рождения. Он пояснил, что в 07.00 выехал из Нягани в Пермь. На 62-м километре трассы Серов – Ивдель увидел, что на встречную полосу выехал автомобиль. Водитель предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Geely со стажем вождения один месяц – житель города Урай 2001 года рождения – возвращался из Екатеринбурга домой. По его словам, он приобрел машину 8 марта в уральской столице. На 62-м километре трассы автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом Scania.
В легковушке на переднем пассажирском сидении находился друг водителя, тоже житель города Урай 2000 года рождения. Молодой человек получил в ДТП травмы, его доставили бригадой скорой помощи в реанимацию Краснотурьинской горбольницы.
За рулем газовоза находился житель Кунгура 1963 года рождения. Он пояснил, что в 07.00 выехал из Нягани в Пермь. На 62-м километре трассы Серов – Ивдель увидел, что на встречную полосу выехал автомобиль. Водитель предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.
«Транспортное средство для перевозки опасного груза «Scania» принадлежит ИП г. Кунгур, осуществляло перевозку опасного груза, в результате ДТП утечки газа не произошло. По факту ДТП проводится проверка», – отметили в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске водитель иномарки сбил ребенка
10 марта 2023
10 марта 2023