На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз

«Транспортное средство для перевозки опасного груза «Scania» принадлежит ИП г. Кунгур, осуществляло перевозку опасного груза, в результате ДТП утечки газа не произошло. По факту ДТП проводится проверка», – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Серов – Североуральск – Ивдель столкнулись автомобиль Geely и газовоз Scania. Авария произошла вчера в 15.25 на 62-м километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Geely со стажем вождения один месяц – житель города Урай 2001 года рождения – возвращался из Екатеринбурга домой. По его словам, он приобрел машину 8 марта в уральской столице. На 62-м километре трассы автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом Scania.В легковушке на переднем пассажирском сидении находился друг водителя, тоже житель города Урай 2000 года рождения. Молодой человек получил в ДТП травмы, его доставили бригадой скорой помощи в реанимацию Краснотурьинской горбольницы.За рулем газовоза находился житель Кунгура 1963 года рождения. Он пояснил, что в 07.00 выехал из Нягани в Пермь. На 62-м километре трассы Серов – Ивдель увидел, что на встречную полосу выехал автомобиль. Водитель предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.