Возрастное ограничение 18+
Экзамен по вождению в Екатеринбурге закончился для инструктора госпитализацией
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Юго-Западном административном районе Екатеринбурга произошло столкновение двух иномарок. Виновником ДТП был человек за рулём автомобиля «Renault Logan», который ещё только учится вождению.
Столкновение произошло на перекрёстке улиц Шаумяна и Ясная, напротив здания методистской церкви. Как сообщили представители ГИБДД, «Renault Logan», принадлежащий автошколе, начал совершать поворот, не дождавшись, когда проедет «Nissan Qashqai», двигавшийся во встречном направлении.
От сильного удара обе машины вышвырнуло с проезжей части на тротуары по обе стороны дороги. При этом учебная машина снесла секцию металлического ограждения. Сидевший на пассажирском сидении инструктор получил травму и был направлен в Городскую травматологическую больницу №36 с подозрением на переломы рёбер. После выздоровления к нему, наверняка, тоже возникнут вопросы — почему он не уследил за действиями учащегося и не помешал ему совершить манёвр с нарушением правил дорожного движения.
Столкновение произошло на перекрёстке улиц Шаумяна и Ясная, напротив здания методистской церкви. Как сообщили представители ГИБДД, «Renault Logan», принадлежащий автошколе, начал совершать поворот, не дождавшись, когда проедет «Nissan Qashqai», двигавшийся во встречном направлении.
От сильного удара обе машины вышвырнуло с проезжей части на тротуары по обе стороны дороги. При этом учебная машина снесла секцию металлического ограждения. Сидевший на пассажирском сидении инструктор получил травму и был направлен в Городскую травматологическую больницу №36 с подозрением на переломы рёбер. После выздоровления к нему, наверняка, тоже возникнут вопросы — почему он не уследил за действиями учащегося и не помешал ему совершить манёвр с нарушением правил дорожного движения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Две «ГАЗели» в Нижнем Тагиле «забодали» друг друга
03 марта 2023
03 марта 2023