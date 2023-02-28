Экзамен по вождению в Екатеринбурге закончился для инструктора госпитализацией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Юго-Западном административном районе Екатеринбурга произошло столкновение двух иномарок. Виновником ДТП был человек за рулём автомобиля «Renault Logan», который ещё только учится вождению.Столкновение произошло на перекрёстке улиц Шаумяна и Ясная, напротив здания методистской церкви. Как сообщили представители ГИБДД, «Renault Logan», принадлежащий автошколе, начал совершать поворот, не дождавшись, когда проедет «Nissan Qashqai», двигавшийся во встречном направлении.От сильного удара обе машины вышвырнуло с проезжей части на тротуары по обе стороны дороги. При этом учебная машина снесла секцию металлического ограждения. Сидевший на пассажирском сидении инструктор получил травму и был направлен в Городскую травматологическую больницу №36 с подозрением на переломы рёбер. После выздоровления к нему, наверняка, тоже возникнут вопросы — почему он не уследил за действиями учащегося и не помешал ему совершить манёвр с нарушением правил дорожного движения.