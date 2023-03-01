В Кушве спасли провалившуюся в карьер собаку



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве в неэксплуатируемый карьер провалилась собака. Животное спасли сотрудники 206-й пожарно-спасательной части.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, инцидент произошел вечером 8 марта в районе памятника Чумпина. Собака провалилась в неэксплуатируемый карьер. Спасатели прибыли на место происшествия, с помощью веревок спустились к собаке и эвакуировали ее наверх.Сейчас животное находится уже у своих хозяев. МЧС благодарит неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.