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В Кушве спасли провалившуюся в карьер собаку
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Кушве в неэксплуатируемый карьер провалилась собака. Животное спасли сотрудники 206-й пожарно-спасательной части.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, инцидент произошел вечером 8 марта в районе памятника Чумпина. Собака провалилась в неэксплуатируемый карьер. Спасатели прибыли на место происшествия, с помощью веревок спустились к собаке и эвакуировали ее наверх.
Сейчас животное находится уже у своих хозяев. МЧС благодарит неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, инцидент произошел вечером 8 марта в районе памятника Чумпина. Собака провалилась в неэксплуатируемый карьер. Спасатели прибыли на место происшествия, с помощью веревок спустились к собаке и эвакуировали ее наверх.
Сейчас животное находится уже у своих хозяев. МЧС благодарит неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.
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