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На трассе Екатеринбург – Пермь из-за массового ДТП ограничили движение
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Пермь ввели реверсивное движение из-за массового ДТП. Об этом сообщили в Уралуправтодоре.
По данным ГИБДД области, авария произошла сегодня около 12.40. На 232-м километре трассы столкнулись грузовики МАН, Камаз, Mercedes и рейсовый автобус. Люди в ДТП не пострадали.
Автобус перевозил пассажиров по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск. После ДТП пассажиров автобуса отправили в Красноуфимск на попутном рейсе.
В Уралуправтодоре рассказали, что движение на этом участке трассы сначала полностью перекрыли. С 14.00 на автодороге ввели реверсивное движение.
По данным ГИБДД области, авария произошла сегодня около 12.40. На 232-м километре трассы столкнулись грузовики МАН, Камаз, Mercedes и рейсовый автобус. Люди в ДТП не пострадали.
Автобус перевозил пассажиров по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск. После ДТП пассажиров автобуса отправили в Красноуфимск на попутном рейсе.
В Уралуправтодоре рассказали, что движение на этом участке трассы сначала полностью перекрыли. С 14.00 на автодороге ввели реверсивное движение.
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