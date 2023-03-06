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В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку
Происшествия
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент произошел сегодня в 05.06 на станции Юшала в Тугулымском городском округе.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуры, грузовой поезд №1374 сбил женщину 1940 года рождения. От полученных травм женщина скончалась.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуры, грузовой поезд №1374 сбил женщину 1940 года рождения. От полученных травм женщина скончалась.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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