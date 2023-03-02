При пожаре в доме в Нижних Сергах погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

При пожаре в частном доме на улице Володарского в Нижних Сергах погиб человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Инцидент произошел еще рано утром 7 марта. Во время тушения пожара в частном доме было обнаружено тело мужчины. Территориальный следственный отдел СКР организовал проведение процессуальной проверки.Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти на теле мужчины нет. По имеющим данным, мужчина погиб от отравления угарным газом. Точные данные о причине смерти человека и об обстоятельствах возникновения пожара устанавливаются в ходе судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что сыщики уголовного розыска устанавливают личность погибшего. По предварительным данным, мужчина не имел определенного места жительства, а в дом проник самостоятельно. В доме, где произошел пожар, на постоянной основе никто не проживает. За ним следит женщина, которая живет в Екатеринбурге.