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Иномарка попала под поезд между Тавдой и Лобазихой
Происшествия
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Одновременно ДТП и железнодорожная катастрофа произошла в Свердловской области. На участке железной дороги между Тавдой и Лобазихой под поезд попал «Мерседес».
По информации от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на 354-м километре станции Тавда – Лобазиха. Причиной стало нарушением водителя автомобиля правил дорожного движения. Он «не заметил» приближающийся пригородный поезд и продолжил движение через переезд. При этом водитель лишь чудом остался жив и даже не получил сколько-нибудь существенных травм. А вот его «Мерседес» теперь требует серьёзного ремонта.
По факту случившегося Егоршинской транспортной прокуратурой инициирована проверка.
По информации от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на 354-м километре станции Тавда – Лобазиха. Причиной стало нарушением водителя автомобиля правил дорожного движения. Он «не заметил» приближающийся пригородный поезд и продолжил движение через переезд. При этом водитель лишь чудом остался жив и даже не получил сколько-нибудь существенных травм. А вот его «Мерседес» теперь требует серьёзного ремонта.
По факту случившегося Егоршинской транспортной прокуратурой инициирована проверка.
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