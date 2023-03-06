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Иномарка попала под поезд между Тавдой и Лобазихой

19.52 Среда, 8 марта 2023
Происшествия
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Одновременно ДТП и железнодорожная катастрофа произошла в Свердловской области. На участке железной дороги между Тавдой и Лобазихой под поезд попал «Мерседес».

По информации от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на 354-м километре станции Тавда – Лобазиха. Причиной стало нарушением водителя автомобиля правил дорожного движения. Он «не заметил» приближающийся пригородный поезд и продолжил движение через переезд. При этом водитель лишь чудом остался жив и даже не получил сколько-нибудь существенных травм. А вот его «Мерседес» теперь требует серьёзного ремонта.

По факту случившегося Егоршинской транспортной прокуратурой инициирована проверка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:25 Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге анонсировала послепраздничный концерт
16:24 Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
15:05 Прокуратура Камышлова проверяет условия проживания воспитанников местного интерната
14:27 Живность Калиновского лесного парка Екатеринбурга подсчитали
13:16 В постоянную экспозицию полевского музея войдут работы известного художника-аниматора
12:31 Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
12:09 В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю
11:43 Частный дом сгорел под Каменском-Уральским
10:59 Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка
10:40 Выставки, концерты и экскурсии дарит Ельцин Центр женщинам на 8-е марта
10:05 Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
20:41 Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
20:06 Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение
19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
17:48 ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
16:22 С начала года на генетические заболевания обследовали более 6000 новорожденных свердловчан
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