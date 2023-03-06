Иномарка попала под поезд между Тавдой и Лобазихой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одновременно ДТП и железнодорожная катастрофа произошла в Свердловской области. На участке железной дороги между Тавдой и Лобазихой под поезд попал «Мерседес».По информации от пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, ЧП случилось на 354-м километре станции Тавда – Лобазиха. Причиной стало нарушением водителя автомобиля правил дорожного движения. Он «не заметил» приближающийся пригородный поезд и продолжил движение через переезд. При этом водитель лишь чудом остался жив и даже не получил сколько-нибудь существенных травм. А вот его «Мерседес» теперь требует серьёзного ремонта.По факту случившегося Егоршинской транспортной прокуратурой инициирована проверка.