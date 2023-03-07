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Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Накануне Международного женского дня в Юго-Западном административном районе Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов.
Примерно в 21:40 стайка школьников попыталась перейти проезжую часть улицы Дениса Уральского. Получилось это не у всех — одну из девочек довольно сильно ударила проезжающая машина. При этом, претензий к водителю автомобиля марки «Тойота-Аурис» никаких нет — он правил дорожного движения не нарушал, в отличие от детей, которые выбрали для перехода не предназначенный для этого участок улицы.
Пострадавшую 13-летнюю пешеходку с места происшествия отправили в детскую городскую клиническую больницу №9. Там ей поставили диагноз «вывих плеча». Подарок маме к 8-му марту (а именно за ним девочка шла вместе с подругами, когда попала под машину) получился не очень.
Примерно в 21:40 стайка школьников попыталась перейти проезжую часть улицы Дениса Уральского. Получилось это не у всех — одну из девочек довольно сильно ударила проезжающая машина. При этом, претензий к водителю автомобиля марки «Тойота-Аурис» никаких нет — он правил дорожного движения не нарушал, в отличие от детей, которые выбрали для перехода не предназначенный для этого участок улицы.
Пострадавшую 13-летнюю пешеходку с места происшествия отправили в детскую городскую клиническую больницу №9. Там ей поставили диагноз «вывих плеча». Подарок маме к 8-му марту (а именно за ним девочка шла вместе с подругами, когда попала под машину) получился не очень.
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