Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне Международного женского дня в Юго-Западном административном районе Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов.Примерно в 21:40 стайка школьников попыталась перейти проезжую часть улицы Дениса Уральского. Получилось это не у всех — одну из девочек довольно сильно ударила проезжающая машина. При этом, претензий к водителю автомобиля марки «Тойота-Аурис» никаких нет — он правил дорожного движения не нарушал, в отличие от детей, которые выбрали для перехода не предназначенный для этого участок улицы.Пострадавшую 13-летнюю пешеходку с места происшествия отправили в детскую городскую клиническую больницу №9. Там ей поставили диагноз «вывих плеча». Подарок маме к 8-му марту (а именно за ним девочка шла вместе с подругами, когда попала под машину) получился не очень.