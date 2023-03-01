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Частный дом сгорел под Каменском-Уральским
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В окрестностях Каменска-Уральского праздничный день начался «с огоньком». И это — совсем нерадостное известие, особенно — для жильцов частного дома в посёлке городского типа Мартюш.
Дом на поселковой улице Пионерской загорелся ещё до рассвета. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 04:13. На тушение пожара отправили 14 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Такое количество сил было брошено не зря: полыхнуло в посёлке изрядно. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кровля дома догорала, а огонь продолжал терзать стены дома.
На то, чтобы локализовать огонь, пожарным понадобились считанные минуты. Но проливка погорелого дома и разбор сгоревших конструкций растянулись на полтора часа. С рассветом удалось и примерно оценить ущерб: пожар, охвативший 60 квадратных метров, уничтожил часть имущества жильцов, а сам дом требует теперь капитального ремонта. Серьёзнее всего пострадали крыша и чердачные перекрытия.
Дом на поселковой улице Пионерской загорелся ещё до рассвета. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 04:13. На тушение пожара отправили 14 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Такое количество сил было брошено не зря: полыхнуло в посёлке изрядно. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кровля дома догорала, а огонь продолжал терзать стены дома.
На то, чтобы локализовать огонь, пожарным понадобились считанные минуты. Но проливка погорелого дома и разбор сгоревших конструкций растянулись на полтора часа. С рассветом удалось и примерно оценить ущерб: пожар, охвативший 60 квадратных метров, уничтожил часть имущества жильцов, а сам дом требует теперь капитального ремонта. Серьёзнее всего пострадали крыша и чердачные перекрытия.
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