Возрастное ограничение 18+
В свердловском поселке стая бродячих собак загнала детей на горку
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Рудничный Свердловской области участились случаи нападения бездомных собак на людей. Прокуратура организовала проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, подростки вечером во дворе дома №8 на улице Горняков в поселке Рудничный вынуждены были забраться на детскую горку, чтобы обезопасить себя от нападения стаи собаки.
Прокуратура установит, заключен ли на этот год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, а также поступали ли от горожан жалобы на агрессивных животных.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, подростки вечером во дворе дома №8 на улице Горняков в поселке Рудничный вынуждены были забраться на детскую горку, чтобы обезопасить себя от нападения стаи собаки.
Прокуратура установит, заключен ли на этот год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, а также поступали ли от горожан жалобы на агрессивных животных.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбурженка чуть не стала жертвой агрессивной собачьей стаи
26 февраля 2023
26 февраля 2023