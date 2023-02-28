В свердловском поселке стая бродячих собак загнала детей на горку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Рудничный Свердловской области участились случаи нападения бездомных собак на людей. Прокуратура организовала проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, подростки вечером во дворе дома №8 на улице Горняков в поселке Рудничный вынуждены были забраться на детскую горку, чтобы обезопасить себя от нападения стаи собаки.Прокуратура установит, заключен ли на этот год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, а также поступали ли от горожан жалобы на агрессивных животных.