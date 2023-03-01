Фотосессию с «Барби» едва не сорвали охранники нижнетагильского торгового центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Церберские наклонности и незнание собственных профессиональных прав и обязанностей охранников, работающих в различных публичных местах, постоянно приводят к казусным ситуациям, зачастую весьма неприятным. Очередная такая история произошла в Нижнем Тагиле.Местная девушка-фотограф по имени Ксения задумала сделать фотосессию с «Барби» в качестве персонажа. Она приодела модель соответствующим образом, выбрала в качестве «фона» интерьеры торгового центра «DEPO» и договорилась с владельцами нескольких магазинов, расположенных там, о проведении фотосъёмки. И поначалу творческому процессу ничто не мешало, пока фотограф с моделью не вышли с территорий кафешек и магазинчиков в общее пространство. Вот тут девушка в образе популярной куклы и вторая девушка с фотоаппаратом в руках страшно не понравились охранникам ТЦ. Они потребовали прекратить съёмку, ссылаясь на внутренние правила, действующие в «DEPO». Звучали и претензии к внешнему «неподобающему» виду «Барби».Поскольку девушки чувствовали себя в своём праве фотографировать и фотографироваться в публичном месте, съёмку они не прекратили. Тогда охрана ТЦ вызвала наряд Россгвардии. Как выяснилось, на свою беду.Прибывшие в торговый центр росгвардейцы оказались более смыслящими в том, что можно делать в ТЦ, а чего делать нельзя. Они попросили у охранников показать им документ, по которому девушек можно было бы обвинить в нарушении работы заведения или в нарушении общественного порядка. На это был продемонстрирован свод общих правил посещения ТЦ «DEPO», в котором указывалось прямо противоположное: съёмка в личных целях на территории торгового центра правилами этими разрешалась. За сим росгвардейцы удалились, пригрозив охранникам штрафом за ложный вызов. Ну, а «Барби» и её фотограф смогли спокойно продолжить съёмку.Казус этот приключился в самом начале месяца, 3-го марта. А известно о нём стало сейчас благодаря нижнетагильскому агентству новостей «Между строк», с журналистами которого пообщалась Ксения.