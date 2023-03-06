Екатеринбуржец пытался отбиться от спасавших его пожарных ножом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Каждый раз, выезжая на срочный вызов, специалисты пожаротушения не знают, с какими неприятными неожиданностями им предстоит столкнуться. В минувшие выходные такой неожиданностью стало упорное нежелание одного погорельца спасаться от огня.Неадекватного гражданина екатеринбургские огнеборцы обнаружили в минувшие выходные, прибыв на улицу Машиностроителей в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района. Тот полуголый сидел на балконе верхнего этажа 6-этажного жилого дома. В руках мужчина держал нож, которым агрессивно размахивал в ответ на предложения спуститься. Пожарным пришлось подниматься к балкону по выдвижной лестнице и буквально на руках перемещать много килограммового буяна с немалой высоты на землю. Поскольку всё это время он продолжал буйствовать, был риск, что мужчина упадёт и сам, и уронит вместе с собой кого-то и своих спасителей. К счастью, обошлось.На земле неадеквата передали врачам. По свидетельствам очевидцев, он был ранен, а по телу его текла кровь. Скорее всего, мужчина ранил себя сам, когда неосторожно манипулировал холодным оружием. Меж тем, видео с его чудесным спасением, снятое жильцами соседнего дома, быстро облетело интернет и сейчас встречается в пабликах других городов, в том числе — в столичных.Пожарные же продолжили борьбу с пожаром. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил примерно 10 квадратных метров. В схватке с ним поучаствовали в этот день 13 человек личного состава пожарной части.