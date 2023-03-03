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В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествия
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 55-летнего мужчину, который занимался спортивной ходьбой. Инцидент произошел вчера на 22 километре 9 пк перегона станций Арамиль – Кольцово.
По предварительной информации, мужчина занимался спортивной ходьбой в зоне повышенной опасности, когда его сбил грузовой поезд № 2566.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор.
Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки.
По предварительной информации, мужчина занимался спортивной ходьбой в зоне повышенной опасности, когда его сбил грузовой поезд № 2566.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор.
Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки.
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