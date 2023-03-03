В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 55-летнего мужчину, который занимался спортивной ходьбой. Инцидент произошел вчера на 22 километре 9 пк перегона станций Арамиль – Кольцово.По предварительной информации, мужчина занимался спортивной ходьбой в зоне повышенной опасности, когда его сбил грузовой поезд № 2566.На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и свердловский транспортный прокурор.Свердловская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки.