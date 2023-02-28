В Екатеринбурге ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трехлетний мальчик пострадал из-за резкого торможения автобуса. Инцидент произошел вчера около 14.20 на улице Челюскинцев.По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ маршрута №082 ехал по улице Челюскинцев со стороны Свердлова в сторону Мамина Сибиряка и резко затормозил, из-за чего упал маленький пассажир.В результате ДТП трехлетнего мальчика доставили в больницу с ушибом спины. В момент аварии мальчик находился с мамой. Она рассказала, что они с сыном ехали в ТРЦ «Парк Хаус», свободных мест в автобусе не было, поэтому они передвигались стоя, державшись за поручни. По ее словам, в один момент водитель резко затормозил, в результате чего ребенок не удержался и упал на ступеньки, а женщина упала на него сверху.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автобусом управлял 43-летний мужчина со стажем вождения три года. Он пояснил, что перед ним неожиданно затормозила легковушка, из-за чего он сам был вынужден резко затормозить.Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования в связи с травмированием ребенка в автобусе.