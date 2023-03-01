В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушибла колено в ДТП с Volkswagen





– напомнили в пресс-группе. «Пешеходный переход, это не гарантия вашей безопасности. Подойдя к нему, необходимо обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства во всех полосах для движения остановились и пропускают вас и только после этого переходить проезжую часть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 марта, в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo не увидел 5-летнюю девочку и сбил её, когда малышка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу со своей мамой. В результате ребёнок ушиб колено.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла около 13.50 недалеко от дома №2 на улице Палисадная.Установлено, что у 52-летнего водителя стаж вождения 23 года. Мужчина объяснил, что из-за образовавшегося затора он ехал медленно, но всё равно не заметил женщину с ребёнком и совершил наезд.