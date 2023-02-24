Крупный пожар произошёл в Камышловском районе Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 3 марта, вечером в деревне Куваева в Камышловском районе Свердловской области произошёл крупный пожар, площадь которого составила 147 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 20.04. Локализовать огонь спасатели смогли в 20.25, полностью ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 21.05.В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом. Всего в тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 11 специалистов МЧС.