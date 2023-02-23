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Автоинспекторы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на свердловской трассе
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 15-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень водитель Lada Kalina сбил пешехода и уехал с места ДТП. Сотрудники ГИБДД нашли водителя с помощью специальной программы «Паутина»
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло утром 1 марта. Водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину 1978 года рождения и покинул место аварии. Пешеход в результате ДТП получил сотрясение головного мозга, перелом бедра и ушиб грудной клетки. Его доставили в местную больницу.
Сотрудники ГИБДД обнаружили на месте аварии боковое зеркало легкового автомобиля – предположительно, Lada Kalina голубого цвета.
При помощи программы «Паутина» автоинспекторы установили автомобиль, который мог быть участником ДТП, отследили его маршрут движения и время прохождения рубежей с камерами. При осмотре машины сотрудники ГИБДД обнаружили, что на автомобиле есть повреждения и отсутствует боковое зеркало.
Водитель Lada Kalina – мужчина 1973 года рождения – признался в совершении наезда. Он пояснил, что не понял то, что сбил человека.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По факту оставления места ДТП сотрудники ГИБДД составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. Материал уже рассмотрен Мировым судьей Белоярского района. Судья признал водителя виновным и назначил ему административное наказание в виде лишения водительских прав на один год.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло утром 1 марта. Водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину 1978 года рождения и покинул место аварии. Пешеход в результате ДТП получил сотрясение головного мозга, перелом бедра и ушиб грудной клетки. Его доставили в местную больницу.
Сотрудники ГИБДД обнаружили на месте аварии боковое зеркало легкового автомобиля – предположительно, Lada Kalina голубого цвета.
При помощи программы «Паутина» автоинспекторы установили автомобиль, который мог быть участником ДТП, отследили его маршрут движения и время прохождения рубежей с камерами. При осмотре машины сотрудники ГИБДД обнаружили, что на автомобиле есть повреждения и отсутствует боковое зеркало.
Водитель Lada Kalina – мужчина 1973 года рождения – признался в совершении наезда. Он пояснил, что не понял то, что сбил человека.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По факту оставления места ДТП сотрудники ГИБДД составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. Материал уже рассмотрен Мировым судьей Белоярского района. Судья признал водителя виновным и назначил ему административное наказание в виде лишения водительских прав на один год.
«По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, опрошены участники ДТП», – добавили в ГИБДД.
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