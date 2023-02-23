Автоинспекторы задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на свердловской трассе



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

«По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, опрошены участники ДТП», – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 15-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень водитель Lada Kalina сбил пешехода и уехал с места ДТП. Сотрудники ГИБДД нашли водителя с помощью специальной программы «Паутина»В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что ДТП произошло утром 1 марта. Водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину 1978 года рождения и покинул место аварии. Пешеход в результате ДТП получил сотрясение головного мозга, перелом бедра и ушиб грудной клетки. Его доставили в местную больницу.Сотрудники ГИБДД обнаружили на месте аварии боковое зеркало легкового автомобиля – предположительно, Lada Kalina голубого цвета.При помощи программы «Паутина» автоинспекторы установили автомобиль, который мог быть участником ДТП, отследили его маршрут движения и время прохождения рубежей с камерами. При осмотре машины сотрудники ГИБДД обнаружили, что на автомобиле есть повреждения и отсутствует боковое зеркало.Водитель Lada Kalina – мужчина 1973 года рождения – признался в совершении наезда. Он пояснил, что не понял то, что сбил человека.По факту оставления места ДТП сотрудники ГИБДД составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. Материал уже рассмотрен Мировым судьей Белоярского района. Судья признал водителя виновным и назначил ему административное наказание в виде лишения водительских прав на один год.