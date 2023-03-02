Водитель Mitsubishi погибла в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург – Пермь



Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 223-м километре трассы Екатеринбург – Пермь столкнулись автомобиль Mitsubishi и фура. В ДТП погибла водитель легковушки.По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель Mitsubishi во время движения зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАН.В результате ДТП водитель Mitsubishi погибла. 28-летняя пассажирка легковушки получила травмы.Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. На месте аварии организовано реверсивное движение. Движение транспорта регулируют автоинспекторы.