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Водитель Mitsubishi погибла в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург – Пермь
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 223-м километре трассы Екатеринбург – Пермь столкнулись автомобиль Mitsubishi и фура. В ДТП погибла водитель легковушки.
По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель Mitsubishi во время движения зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАН.
В результате ДТП водитель Mitsubishi погибла. 28-летняя пассажирка легковушки получила травмы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. На месте аварии организовано реверсивное движение. Движение транспорта регулируют автоинспекторы.
По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель Mitsubishi во время движения зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАН.
В результате ДТП водитель Mitsubishi погибла. 28-летняя пассажирка легковушки получила травмы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. На месте аварии организовано реверсивное движение. Движение транспорта регулируют автоинспекторы.
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