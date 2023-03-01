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В Алапаевске пропал 19-летний парень
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Алапаевске пропал 19-летний Егор Николаевич Филимонов. Его местонахождение неизвестно с 3 марта.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в футболку, черную толстовку с рисунком, темно-зеленый бомбер, черные брюки-джогеры и красные кроссовки. С собой он взял темно-зеленую дорожную сумку.
В поисковом отряде «Прорыв» отмечают, что молодой человек может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114 с госномером Н112АО196.
Розыском пропавшего занимаются ОВД Алапаевска и волонтеры поискового отряда. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Егора Филимонова, просят сообщить информацию по номерам: +7 (343) 463-42-25 (полиция), 112 и +7 (962) 316-55-42 (замруководителя «Прорыва» Игорь).
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в футболку, черную толстовку с рисунком, темно-зеленый бомбер, черные брюки-джогеры и красные кроссовки. С собой он взял темно-зеленую дорожную сумку.
В поисковом отряде «Прорыв» отмечают, что молодой человек может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114 с госномером Н112АО196.
Розыском пропавшего занимаются ОВД Алапаевска и волонтеры поискового отряда. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Егора Филимонова, просят сообщить информацию по номерам: +7 (343) 463-42-25 (полиция), 112 и +7 (962) 316-55-42 (замруководителя «Прорыва» Игорь).
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