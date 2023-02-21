В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры

«Сам Степан Николаевич себя героем не считает и благодарит женщину, которая все это время присматривала за его дочерью, и когда к месту происшествия приехали пожарные, мужчина взял своего ребенка и пошел дальше, куда и планировал», – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Тавды Степан Кожемяков спас человека из горящей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Инцидент произошел еще утром 21 февраля. Из-за неосторожности при курении произошел пожар в доме на улице Дзержинского в Тавде. Степан Кожемяков, который вел в это время свою дочь в детский сад, первым обнаружил очаг возгорания в квартире на втором этаже дома. Мужчина поднялся на второй этаж и пытался достучаться до хозяев квартиры, но безрезультатно. Тогда он решил выбить входную дверь.В квартире Степан опустился на пол и ползком начал обследовать жилье. В какой-то момент он услышал хрип и понял, что в одной из комнат находился мужчина, который уже начал задыхаться от дыма. Степан вытащил его на свежий воздух, а потом вновь вернулся в горящий дом и оповестил всех соседей о происшествии.Большинство жильцов дома утверждало, что их спас неизвестный мужчина. Кто он и откуда никто не знал. Специалисты МЧС все же нашли спасателя, связались с ним и договорились о встрече.В ГУ МЧС России по Свердловской области сейчас рассматривается вопрос о награждении жителя Тавды за самоотверженный поступок и активную гражданскую позицию.