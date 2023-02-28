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На трассе Екатеринбург – Пермь микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 238-м километре трассы Екатеринбург – Пермь микроавтобус столкнулся с Камазом и грузовиком Scania. Люди в ДТП не пострадали, но движение транспорта затруднено.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса ехал в сторону Перми, при обгоне Камаза не учел боковой интервал и допустил касательное столкновение с ним. После этого автобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Scania. В результате микроавтобус опрокинулся на бок.
В момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было, водитель перевозил коробки. Никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. Транспорт пропускают пока только по одной полосе.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса ехал в сторону Перми, при обгоне Камаза не учел боковой интервал и допустил касательное столкновение с ним. После этого автобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Scania. В результате микроавтобус опрокинулся на бок.
В момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было, водитель перевозил коробки. Никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. Транспорт пропускают пока только по одной полосе.
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