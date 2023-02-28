На трассе Екатеринбург – Пермь микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками



Фото: Госавтоинспекция Свердловской области



Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 238-м километре трассы Екатеринбург – Пермь микроавтобус столкнулся с Камазом и грузовиком Scania. Люди в ДТП не пострадали, но движение транспорта затруднено.По предварительной информации, водитель микроавтобуса ехал в сторону Перми, при обгоне Камаза не учел боковой интервал и допустил касательное столкновение с ним. После этого автобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Scania. В результате микроавтобус опрокинулся на бок.В момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было, водитель перевозил коробки. Никто из людей не пострадал.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии. Транспорт пропускают пока только по одной полосе.