В Екатеринбурге мальчик переходил дорогу на красный свет и попал под колеса внедорожника



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Toyota Land Cruiser сбила ребенка, переходившего дорогу на красный свет. ДТП произошло вчера в 18.27 около дома №27 на улице Опалихинской.По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser ехала по Опалихинской со стороны Бебеля в сторону Готвальда и на регулируемом пешеходном переходе сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в больницу с травмами головы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Toyota находилась 44-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Она пояснила, что ехала на разрешающий сигнал светофора, когда на пешеходный переход неожиданно вышел ребенок. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой учится пострадавший мальчик на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга.