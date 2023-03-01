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Лыжная база сгорела в Тугулыме
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Ранним утром в первый день весны в посёлке городского типа Тугулым Свердловской области случился довольно крупный пожар. Загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова.
Вспыхнуло основное строение лыжной базы — административное здание, которое было построено всего несколько дней назад. К моменту, когда на место пожара прибыли вызванные пожарные, огонь бушевал примерно на 2 сотнях квадратных метров.
Как сообщает МЧС по Свердловской области, в тушении горящей лыжной базы приняли участие 11 представителей местных экстренных служб. Было задействовано 4 единицы спецтехники. Более никаких подробностей о пожаре не сообщается. Неизвестна пока и причина возгорания.
Тугулымскую лыжную базу «Дружба» открыли в 2019-м году. Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики», а к созданию проекта приложил руку олимпийский чемпион, депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Чепиков. В строительные работы было вложено свыше 20 миллионов рублей. Общая площадь сгоревшего сегодня здания составляла 300 квадратных метров. В нём, помимо офисов руководителей объекта, размещались раздевалки, душевые, медицинский кабинет, гараж для снегохода и склад для лыж.
Вспыхнуло основное строение лыжной базы — административное здание, которое было построено всего несколько дней назад. К моменту, когда на место пожара прибыли вызванные пожарные, огонь бушевал примерно на 2 сотнях квадратных метров.
Как сообщает МЧС по Свердловской области, в тушении горящей лыжной базы приняли участие 11 представителей местных экстренных служб. Было задействовано 4 единицы спецтехники. Более никаких подробностей о пожаре не сообщается. Неизвестна пока и причина возгорания.
Тугулымскую лыжную базу «Дружба» открыли в 2019-м году. Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики», а к созданию проекта приложил руку олимпийский чемпион, депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Чепиков. В строительные работы было вложено свыше 20 миллионов рублей. Общая площадь сгоревшего сегодня здания составляла 300 квадратных метров. В нём, помимо офисов руководителей объекта, размещались раздевалки, душевые, медицинский кабинет, гараж для снегохода и склад для лыж.
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