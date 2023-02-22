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В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала маленькая девочка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня в Екатеринбурге произошло массовое ДТП на улице Начдива Онуфриева. В аварии пострадала маленькая пассажирка BMW.
По предварительны данным, водитель Hyundai Santa Fe ехал со стороны Решетникова в сторону Амундсена и столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем BMW. BMW в свою очередь столкнулась с KIA, а та врезалась в Volkswagen.
В результате ДТП пострадала пассажирка BMW – девочка 1 год 8 месяцев. Девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве и благодаря этому серьезных травм не получила, у ребенка только ушибы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Hyundai Santa Fe находился 87-летний мужчина со стажем вождения 44 года. Он пояснил, что при движении у него соскользнула нога с педали тормоза на газ, из-за чего произошло столкновение.
По предварительны данным, водитель Hyundai Santa Fe ехал со стороны Решетникова в сторону Амундсена и столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем BMW. BMW в свою очередь столкнулась с KIA, а та врезалась в Volkswagen.
В результате ДТП пострадала пассажирка BMW – девочка 1 год 8 месяцев. Девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве и благодаря этому серьезных травм не получила, у ребенка только ушибы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Hyundai Santa Fe находился 87-летний мужчина со стажем вождения 44 года. Он пояснил, что при движении у него соскользнула нога с педали тормоза на газ, из-за чего произошло столкновение.
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