В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадала маленькая девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге произошло массовое ДТП на улице Начдива Онуфриева. В аварии пострадала маленькая пассажирка BMW.По предварительны данным, водитель Hyundai Santa Fe ехал со стороны Решетникова в сторону Амундсена и столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем BMW. BMW в свою очередь столкнулась с KIA, а та врезалась в Volkswagen.В результате ДТП пострадала пассажирка BMW – девочка 1 год 8 месяцев. Девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве и благодаря этому серьезных травм не получила, у ребенка только ушибы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Hyundai Santa Fe находился 87-летний мужчина со стажем вождения 44 года. Он пояснил, что при движении у него соскользнула нога с педали тормоза на газ, из-за чего произошло столкновение.