В квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок

«Дом давно пора признать аварийным жильем. Всё рушится, и все молчат. Всё сгнило, и стены полупустые – невозможно даже дюбель вкрутить. Холодина в квартирах, – отмечает дочь хозяйки квартиры.



Фото: очевидец / E1.RU

«Дом в настоящее время передается региональному фонду капремонта для проведения комплекса восстановительных работ. Накануне один из подрядчиков, который будет участвовать в этих работах, ходил по чердачному помещению и наступил на прогнившие доски и тем самым нарушил целостность перекрытий», – объяснили в «УК ЖКХ Орджоникидзевского района».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в квартире жилого дома на Баумана, 2, где находится кинотеатр «Заря», обрушился потолок. ЧП произошло в ванной комнате, сообщает Е1.RU со ссылкой на владельцев жилья.Никто из людей в результате инцидента не пострадал. Дочь хозяйки квартиры вышла из ванной за минуту до обрушения потолка. Вместе с потолочными плитами выпали перекрытия.Девушка рассказала, что они неоднократно жаловались в управляющую компанию. Там им говорили, что нужно ждать ремонта.Здание находится в ведении «УК ЖКХ Орджоникидзевского района». В компании сообщили, что потолок обрушился из-за форс-мажора.Коммунальщики заявили, что помещение уже начали восстанавливать после обрушения перекрытия.Добавим, что дом был построен в 1955 году. Сейчас он является объектом культурного наследия.