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В квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок
Происшествия
Фото: очевидец / E1.RU
В Екатеринбурге в квартире жилого дома на Баумана, 2, где находится кинотеатр «Заря», обрушился потолок. ЧП произошло в ванной комнате, сообщает Е1.RU со ссылкой на владельцев жилья.
Никто из людей в результате инцидента не пострадал. Дочь хозяйки квартиры вышла из ванной за минуту до обрушения потолка. Вместе с потолочными плитами выпали перекрытия.
Девушка рассказала, что они неоднократно жаловались в управляющую компанию. Там им говорили, что нужно ждать ремонта.
Здание находится в ведении «УК ЖКХ Орджоникидзевского района». В компании сообщили, что потолок обрушился из-за форс-мажора.
Коммунальщики заявили, что помещение уже начали восстанавливать после обрушения перекрытия.
Добавим, что дом был построен в 1955 году. Сейчас он является объектом культурного наследия.
Никто из людей в результате инцидента не пострадал. Дочь хозяйки квартиры вышла из ванной за минуту до обрушения потолка. Вместе с потолочными плитами выпали перекрытия.
«Дом давно пора признать аварийным жильем. Всё рушится, и все молчат. Всё сгнило, и стены полупустые – невозможно даже дюбель вкрутить. Холодина в квартирах, – отмечает дочь хозяйки квартиры.
Девушка рассказала, что они неоднократно жаловались в управляющую компанию. Там им говорили, что нужно ждать ремонта.
Здание находится в ведении «УК ЖКХ Орджоникидзевского района». В компании сообщили, что потолок обрушился из-за форс-мажора.
«Дом в настоящее время передается региональному фонду капремонта для проведения комплекса восстановительных работ. Накануне один из подрядчиков, который будет участвовать в этих работах, ходил по чердачному помещению и наступил на прогнившие доски и тем самым нарушил целостность перекрытий», – объяснили в «УК ЖКХ Орджоникидзевского района».
Коммунальщики заявили, что помещение уже начали восстанавливать после обрушения перекрытия.
Добавим, что дом был построен в 1955 году. Сейчас он является объектом культурного наследия.
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