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Свердловчанка заплатит 150 тысяч рублей за нападение ее собаки на соседку
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области с хозяйки тибетского мастифа взыскали 150 тысяч рублей. Собака напала на женщину и покусала ее. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областного суда.
Инцидент произошел в январе 2022 года. Две подруги пришли к дому в поселке Атымья. Хозяйка дома попросила соседку остаться за калиткой, а сама вошла во двор. По неизвестным причинам та не послушалась и тоже последовала во двор.
В этот момент владелица дома пыталась закрыть в вольере свою собаку породы тибетский мастиф. Однако пес вырвался, побежал к калитке и напал на соседку. В результате нападения женщина получила множественные рваные раны ладони правой руки и лишилась пальца до уровня средней фаланги.
Каждое из повреждений квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Чтобы восстановить утраченные фаланги пальца, пострадавшей необходимо пройти восстановительное лечение.
Женщина подала иск в Ивдельский городской суд к хозяйке собаки и попросила взыскать с ответчика стоимость восстановительного лечения 212 576 рублей, транспортные расходы – 9 161 рубль, компенсацию морального вреда –150 тысяч рублей, расходы на консультацию врача, медикаменты и поездки на процедуры – 17 455 рублей.
Ивдельский городской суд посчитал, что хозяйка собаки не нарушила условий содержания питомца, а пострадавшая сама зашла во двор, чем спровоцировала животное на нападение. В итоге суд отказал женщине в удовлетворении иска.
Тогда женщина пожала апелляцию в Свердловский областной суд. Облсуд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Во взыскании материального ущерба отказано, так как суду не было представлено надлежащих доказательств о понесенных расходах.
Инцидент произошел в январе 2022 года. Две подруги пришли к дому в поселке Атымья. Хозяйка дома попросила соседку остаться за калиткой, а сама вошла во двор. По неизвестным причинам та не послушалась и тоже последовала во двор.
В этот момент владелица дома пыталась закрыть в вольере свою собаку породы тибетский мастиф. Однако пес вырвался, побежал к калитке и напал на соседку. В результате нападения женщина получила множественные рваные раны ладони правой руки и лишилась пальца до уровня средней фаланги.
Каждое из повреждений квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Чтобы восстановить утраченные фаланги пальца, пострадавшей необходимо пройти восстановительное лечение.
Женщина подала иск в Ивдельский городской суд к хозяйке собаки и попросила взыскать с ответчика стоимость восстановительного лечения 212 576 рублей, транспортные расходы – 9 161 рубль, компенсацию морального вреда –150 тысяч рублей, расходы на консультацию врача, медикаменты и поездки на процедуры – 17 455 рублей.
Ивдельский городской суд посчитал, что хозяйка собаки не нарушила условий содержания питомца, а пострадавшая сама зашла во двор, чем спровоцировала животное на нападение. В итоге суд отказал женщине в удовлетворении иска.
Тогда женщина пожала апелляцию в Свердловский областной суд. Облсуд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Во взыскании материального ущерба отказано, так как суду не было представлено надлежащих доказательств о понесенных расходах.
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