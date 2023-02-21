Возрастное ограничение 18+
Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Верхней Салде произошел пожар в пятиэтажке на улице Воронова. Сообщение о возгорании поступило в 01.29.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 25 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены стены, пол и потолок в квартире на втором этаже.
Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе четырех детей. С помощью спасательных устройств спасены еще четыре человека.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.29.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 25 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены стены, пол и потолок в квартире на втором этаже.
Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе четырех детей. С помощью спасательных устройств спасены еще четыре человека.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.29.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Огнеборцы спасли из горящего дома в Тавде трех человек
21 февраля 2023
21 февраля 2023
Ночной пожар в Реже вывел на улицу восемь человек
20 февраля 2023
20 февраля 2023
Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
27 февраля 2023
27 февраля 2023
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге спасли двух человек
20 февраля 2023
20 февраля 2023