Огнеборцы спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Верхней Салде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Верхней Салде произошел пожар в пятиэтажке на улице Воронова. Сообщение о возгорании поступило в 01.29.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 25 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены стены, пол и потолок в квартире на втором этаже.Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе четырех детей. С помощью спасательных устройств спасены еще четыре человека.В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.29.