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На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар
Происшествия
Фото: МЧС Свердловской области
Сегодня утром произошел пожар на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Загорелось административное здание. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров.
В тушении пожара участвуют 11 огнеборцев, задействовано четыре единицы спецтехники.
Загорелось административное здание. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров.
В тушении пожара участвуют 11 огнеборцев, задействовано четыре единицы спецтехники.
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