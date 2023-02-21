На лыжной базе в Тугулыме произошел пожар



Фото: МЧС Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром произошел пожар на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Загорелось административное здание. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров.В тушении пожара участвуют 11 огнеборцев, задействовано четыре единицы спецтехники.