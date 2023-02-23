В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибли два человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Снегопады и оттепель, сменяющаяся похолоданием, привели к сложной обстановке на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области. Это отмечают все местные автолюбители. К сожалению, не все учитывают во время управления личными транспортными средствами.На трассе Екатеринбург — Курган произошла тройная автоавария, в которой погибли два человека. Предположительно виновником ДТП стал водитель автомобиля марки «Лада Гранта». Права он получил совсем недавно, но ехал по трассе с уверенностью многоопытного асса. В какой-то момент он попытался обогнать «ВАЗ-2111», но, судя по всему, при мысленном расчёте траектории своего манёвра не учёл сложные погодные условия. В результате «Лада» «бортанула» «ВАЗ», из-за чего тот выехал на встречную полосу.По «встречке» в тот момент ехала грузовая машина марки КамАЗ. Водитель грузовика не имел возможности затормозить или избежать столкновения с внезапно возникшей перед ним «легковушкой». При ударе КамАЗа о заднюю часть легковой машины погибли два пассажира «ВАЗа». Одному из них было 50 лет, второму 33 года. Водители обеих легковых машин получили травмы и были госпитализированы.По факту ДТП с гибелью двух человек возбуждено уголовное дело, — сообщает ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».