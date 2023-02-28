На Режевском тракте произошли две аварии с рейсовыми автобусами



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием рейсовых автобусов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, на 26-м километре трассы водитель УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил 40 пассажиров по маршруту №103 «Монетный – Березовский».В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗ. Люди, находящиеся в автобусе, травм не получили.Через несколько минут на том же километре автодороги произошло второе ДТП: столкнулись автомобили Scania, Fiat, Toyota и автобус Вектор Некст. Автобус ехал по маршруту №109 «Березовский – Ключевск – Екатеринбург» с тремя пассажирами.Люди во второй аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают автоинспекторы.