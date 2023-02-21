В ДТП в Свердловской области погиб человек, еще двое получили травмы



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк автомобиль Renault Logan столкнулся с Daewoo Nexia. В ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы.Авария произошла 27 февраля в 13.10 на третьем километре автодороги. По предварительным данным водитель Renault Logan ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону трассы Екатеринбург – Курган и при повороте налево не предоставил преимущество в движении Daewoo Nexia.В результате столкновения пассажир Renault, женщина 1955 года рождения, от полученных травм скончалась в реанимации городской больницы. Водитель Daewoo Nexia 2004 года рождения и пассажирка 2005 года рождения получили травмы.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что автоинспекторы провели освидетельствование водителя Renault – опьянение не установлено. У водителя Daewoo Nexia произведен забор крови, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии находился молодой человек.