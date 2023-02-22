На Кольцовском тракте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его внук

«Водитель на месте ничего не смог пояснить. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомашины Honda CR-V является дедушкой пострадавшего мальчика, внука он забрал из школы и повез домой. Родители узнали о данном факте из телефонного звонка своего отца», – рассказали в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге пьяный водитель Honda CR-V врезался в дорожный знак и столкнулся с Fiat Doblo. ДТП произошло вчера около 17.57. В аварии пострадал 11-летний мальчик.По предварительным данным, водитель Honda CR-V ехал со стороны Кольцово в сторону Екатеринбурга и при перестроении врезался в дорожный знак (Объезд препятствия справа и слева). После этого автомобиль отбросило на бетонное ограждение разделения между потоками, где произошло столкновение с Fiat Doblo.В ДТП пострадал 11-летний пассажир Honda. Его доставили в ДГКБ №9 с ушибом головы.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, за рулем Honda находился 65-летний мужчина со стажем вождения 37 лет. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был пьян.