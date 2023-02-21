Возрастное ограничение 18+
За выходные в Свердловской области произошло 21 ДТП
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области за прошедшие выходные зарегистрировано 21 ДТП. В результате аварий погибли два человека, еще 29 – получили травмы.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что среди пострадавших в результате ДТП – один ребенок.
Всего за четыре дня автоинспекторы выявили свыше 9000 нарушений ПДД, в том числе 238 фактов пьяного вождения. 45 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще 26 – задержаны пьяными за рулем уже повторно.
Кром того, задержаны 257 водителей, не имеющих права управления. За нарушение правил перевозки детей в автомобилях к административной ответственности привлечено 215 автомобилистов, за неиспользование ремней безопасности – 2559 водителей.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что среди пострадавших в результате ДТП – один ребенок.
Всего за четыре дня автоинспекторы выявили свыше 9000 нарушений ПДД, в том числе 238 фактов пьяного вождения. 45 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще 26 – задержаны пьяными за рулем уже повторно.
Кром того, задержаны 257 водителей, не имеющих права управления. За нарушение правил перевозки детей в автомобилях к административной ответственности привлечено 215 автомобилистов, за неиспользование ремней безопасности – 2559 водителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За три дня в Екатеринбурге задержали 10 пьяных водителей
21 февраля 2023
21 февраля 2023
В Екатеринбурге выявили 220 нарушений ПДД водителями такси
20 февраля 2023
20 февраля 2023
Автоинспекторы проведут в Екатеринбурге рейд «Безопасная дорога»
21 февраля 2023
21 февраля 2023
Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
24 февраля 2023
24 февраля 2023