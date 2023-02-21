За выходные в Свердловской области произошло 21 ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошедшие выходные зарегистрировано 21 ДТП. В результате аварий погибли два человека, еще 29 – получили травмы.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что среди пострадавших в результате ДТП – один ребенок.Всего за четыре дня автоинспекторы выявили свыше 9000 нарушений ПДД, в том числе 238 фактов пьяного вождения. 45 водителей отказались от прохождения освидетельствования, еще 26 – задержаны пьяными за рулем уже повторно.Кром того, задержаны 257 водителей, не имеющих права управления. За нарушение правил перевозки детей в автомобилях к административной ответственности привлечено 215 автомобилистов, за неиспользование ремней безопасности – 2559 водителей.