Возрастное ограничение 18+
Автоинспекторы в Каменске-Уральском помогли спасти от смерти маленькую девочку
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Каменске-Уральском автоинспекторы помогли спасти от смерти полуторагодовалую девочку. Об этом сообщить в Госавтоинспекции Свердловской области.
Экипаж ДПС остановил в Каменске-Уральском «Газель». Взволнованный водитель объяснил инспекторам, что в салоне находится его полуторагодовалая дочь с серьезной травмой головы.
Капитан Андрей Иванов и лейтенант Антон Соколов пересадили мать с малышкой в патрульный автомобиль и доставили в больницу, где девочку удалось спасти.
Экипаж ДПС остановил в Каменске-Уральском «Газель». Взволнованный водитель объяснил инспекторам, что в салоне находится его полуторагодовалая дочь с серьезной травмой головы.
Капитан Андрей Иванов и лейтенант Антон Соколов пересадили мать с малышкой в патрульный автомобиль и доставили в больницу, где девочку удалось спасти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
У школьников в Каменске-Уральском массово выявляют глистов
20 февраля 2023
20 февраля 2023
ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
23 февраля 2023
23 февраля 2023
В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
23 февраля 2023
23 февраля 2023
В питомнике в Полевском на девочку напала собака
21 февраля 2023
21 февраля 2023