Автоинспекторы в Каменске-Уральском помогли спасти от смерти маленькую девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском автоинспекторы помогли спасти от смерти полуторагодовалую девочку. Об этом сообщить в Госавтоинспекции Свердловской области.Экипаж ДПС остановил в Каменске-Уральском «Газель». Взволнованный водитель объяснил инспекторам, что в салоне находится его полуторагодовалая дочь с серьезной травмой головы.Капитан Андрей Иванов и лейтенант Антон Соколов пересадили мать с малышкой в патрульный автомобиль и доставили в больницу, где девочку удалось спасти.