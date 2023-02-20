Дворы домов на ЖБИ в Екатеринбурге затопил кипяток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 26 февраля на ЖБИ в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Горячая вода полилась из колодца между домами № 19/2 и 21 на улице Новгородцевой. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.Местная жительница рассказала, что аварийная служба огородила место разлива красно-белой лентой. Около семи вечера в домах отключили горячую воду, в девять – пропало отопление. Очевидцы отмечают, что вода со двора начала заполнять проезжую часть.В пресс-службе ЕТК «Вечерним ведомостям» рассказали, что вчера в 19.00 было повреждение трубопровода с выходом воды на поверхность. На место выехала аварийная бригада. Воду перекрыли и приступили к замене трубопровода.Работы завершились в 02.00. Горячее водоснабжение в домах запустили в 02.50.