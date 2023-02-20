Возрастное ограничение 18+
Дворы домов на ЖБИ в Екатеринбурге затопил кипяток
Происшествия
Фото: очевидица / E1.RU
Вечером 26 февраля на ЖБИ в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Горячая вода полилась из колодца между домами № 19/2 и 21 на улице Новгородцевой. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
Местная жительница рассказала, что аварийная служба огородила место разлива красно-белой лентой. Около семи вечера в домах отключили горячую воду, в девять – пропало отопление. Очевидцы отмечают, что вода со двора начала заполнять проезжую часть.
В пресс-службе ЕТК «Вечерним ведомостям» рассказали, что вчера в 19.00 было повреждение трубопровода с выходом воды на поверхность. На место выехала аварийная бригада. Воду перекрыли и приступили к замене трубопровода.
Работы завершились в 02.00. Горячее водоснабжение в домах запустили в 02.50.
Местная жительница рассказала, что аварийная служба огородила место разлива красно-белой лентой. Около семи вечера в домах отключили горячую воду, в девять – пропало отопление. Очевидцы отмечают, что вода со двора начала заполнять проезжую часть.
В пресс-службе ЕТК «Вечерним ведомостям» рассказали, что вчера в 19.00 было повреждение трубопровода с выходом воды на поверхность. На место выехала аварийная бригада. Воду перекрыли и приступили к замене трубопровода.
Работы завершились в 02.00. Горячее водоснабжение в домах запустили в 02.50.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге затопило перекресток Малышева – Гагарина
20 февраля 2023
20 февраля 2023
Автоинспекторы проведут в Екатеринбурге рейд «Безопасная дорога»
21 февраля 2023
21 февраля 2023
Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе
22 февраля 2023
22 февраля 2023