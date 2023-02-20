Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Алапаевске произошел пожар в двухэтажном доме на улице Чехова. Сообщение о возгорании поступило в 23.57.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил домашнее имущество, стены и потолок в квартире на первом этаже двухэтажки. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 00.09. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.57.