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Ночной пожар в Алапаевске вывел на улицу 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Алапаевске произошел пожар в двухэтажном доме на улице Чехова. Сообщение о возгорании поступило в 23.57.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил домашнее имущество, стены и потолок в квартире на первом этаже двухэтажки. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 00.09. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.57.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь повредил домашнее имущество, стены и потолок в квартире на первом этаже двухэтажки. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 00.09. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.57.
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