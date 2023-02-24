На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества





– говорится в сообщении транспортной прокуратуры. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром, в 05.50, на железнодорожной станции в Екатеринбурге было зафиксировано испарение из резервуара с опасным веществом (метилтрихлорсиланом), находившегося в грузовом вагоне-контейнере поезда. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.Как сообщает телеграм-канал «Уральской транспортной прокуратуры», в настоящее время вагон отцеплен и направлен на тупиковый путь. Над устранением неисправности контейнера уже работают специалисты «ЭКОСПАСа».Отмечается, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.