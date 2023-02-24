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На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Этим утром, в 05.50, на железнодорожной станции в Екатеринбурге было зафиксировано испарение из резервуара с опасным веществом (метилтрихлорсиланом), находившегося в грузовом вагоне-контейнере поезда. По факту произошедшего Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.
Как сообщает телеграм-канал «Уральской транспортной прокуратуры», в настоящее время вагон отцеплен и направлен на тупиковый путь. Над устранением неисправности контейнера уже работают специалисты «ЭКОСПАСа».
Отмечается, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.
Как сообщает телеграм-канал «Уральской транспортной прокуратуры», в настоящее время вагон отцеплен и направлен на тупиковый путь. Над устранением неисправности контейнера уже работают специалисты «ЭКОСПАСа».
Отмечается, что угрозы причинения вреда окружающей среде нет.
«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,
– говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
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24 февраля 2023
24 февраля 2023