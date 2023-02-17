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Свердловские пожарные усилили надзор в праздничные дни
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Для предотвращения роста пожаров в период выходных и праздничных дней специалисты государственного пожарного надзора вышли на профилактические рейды в жилой сектор Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ходе рейдов специалисты МЧС напоминают людям требования пожарной безопасности, а также проводят беседы с родителями, призывая говорить с детьми об опасности обращения с огнём.
С начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 798 пожаров, из которых 457 произошли в жилом секторе. Всего в этом году в происшествиях пострадали 39 жителей региона.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ходе рейдов специалисты МЧС напоминают людям требования пожарной безопасности, а также проводят беседы с родителями, призывая говорить с детьми об опасности обращения с огнём.
С начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 798 пожаров, из которых 457 произошли в жилом секторе. Всего в этом году в происшествиях пострадали 39 жителей региона.
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