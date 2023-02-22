В Арамиле под колёса угодил перебегавший через дорогу мальчик





– добавили госавтоинспектора. «Известно, что мальчик бежал из сквера к друзьям, перепрыгнув через барьерное ограждение»,





– подчеркнули в пресс-группе. «Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с законными представителями несовершеннолетнего. Также комиссией в составе инспектора Госавтоинспекции и представителя Администрации Арамиля будет проведено обследование образовательной организации по месту обучения несовершеннолетнего на предмет формирования у школьников навыков безопасного поведения на дорогах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 февраля, в Арамиле 10-летний мальчик пытался перебежать через дорогу и угодил под колёса Renault Megane. В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.Инцидент произошёл в районе 15 часов на улице 1 Мая. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, мальчик перебегал через дорогу в неустановленного для этого месте, хотя неподалеку находился регулируемый пешеходный переход.Установлено, что водитель Renault за 12 лет стажа вождения привлекался к административной ответственности 2 раза. Состояние опьянения при освидетельствовании у него установлено не было.Он рассказал, что он проехал перекресток улиц Карла Маркса – 1 Мая, когда ребёнок неожиданно выскочил на проезжую часть перед ним из-за машины со встречного направления. По его словам, он применил экстренное торможение, но избежать наезда ему не удалось.