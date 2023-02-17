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Жительнице Берёзовского чуть не упала на голову стеклянная банка
Происшествия
Фото: Сила Берёзовского в людях / vk.com
Жительница Берёзовского оказалась в нескольких сантиметров от того, чтобы оказаться жертвой несчастного случая. Когда она выходила из подъезда своего дома на улице Гагарина, рядом с ней приземлилась стеклянная банка.
Как рассказали в сообществе «Сила Берёзовского в людях», девушка сразу подняла голову вверх и увидела на открытом балконе несколько подростков, по вине которых, предположительно, стеклянная банка случайно или нарочно сорвалась вниз и разбиралась на тротуаре.
Девушка дождалась, когда молодые люди спустятся, и сделала им замечание. Однако подростки не стали признавать свою вину и отказались убрать за собой осколки.
Как рассказали в сообществе «Сила Берёзовского в людях», девушка сразу подняла голову вверх и увидела на открытом балконе несколько подростков, по вине которых, предположительно, стеклянная банка случайно или нарочно сорвалась вниз и разбиралась на тротуаре.
Девушка дождалась, когда молодые люди спустятся, и сделала им замечание. Однако подростки не стали признавать свою вину и отказались убрать за собой осколки.
«По закону мы не можем публиковать изображение несовершеннолетних, но очень надеемся на их благоразумие в дальнейшем. Ребята, любая подобная шалость чревата несчастными случаями и плохими последствиями. Поэтому, если это произошло случайно, на будущее помните, что внимательность и бдительность терять нельзя. А если специально, то тут разговор другой. Когда-нибудь это просто так не пройдёт. Не пронесёт»,
– написали в городском сообществе.
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