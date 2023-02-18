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Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня в первой половине дня на 25 километре ЕКАД в Берёзовском районе столкнулись фура, грузовик и «Газель», в результате чего участники аварии перекрыли участок дороги. Автомобилистов сейчас направляют в объезд через Берёзовский тракт.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, их сотрудники разбираются в причинах и обстоятельствах аварии. Сообщается, что одного из водителей увезли в Березовскую центральную городскую больницу для осмотра.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, их сотрудники разбираются в причинах и обстоятельствах аварии. Сообщается, что одного из водителей увезли в Березовскую центральную городскую больницу для осмотра.
«В связи с осложнением погодных условий и обильным выпадением осадков в виде снега Госавтоинспекция призывает автомобилистов снизить скорость и выбрать безопасный стиль управления транспортным средством»,
– отметили в пресс-группе.
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