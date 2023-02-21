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При пожаре в нижнетагильской пятиэтажке пострадала 71-летняя пенсионерка
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», при пожаре в пятиэтажном доме №61 на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле, который произошёл ещё 22 февраля, серьезно пострадала 71-летняя хозяйка квартиры.
Сообщается, что женщину госпитализировали с ожогами рук и плеч второй степени (30% тела), а также ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 20.54, огонь был локализован в 21.04 и полностью ликвидирован в 21.06.
Всего в тушении были задействованы 3 пожарных машины и 9 огнеборцев. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 12 человек.
Сообщается, что женщину госпитализировали с ожогами рук и плеч второй степени (30% тела), а также ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 20.54, огонь был локализован в 21.04 и полностью ликвидирован в 21.06.
Всего в тушении были задействованы 3 пожарных машины и 9 огнеборцев. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 12 человек.
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