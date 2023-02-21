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В Асбесте под утро сгорел частный дом
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рано утром в Асбесте сгорел дом на улице Отвальной. Сообщение о возгорании поступило в 06.00.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 80 километров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев, было задействовано две спецмашины.
Открытое горение ликвидировали в 06.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.00. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 80 километров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев, было задействовано две спецмашины.
Открытое горение ликвидировали в 06.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.00. О пострадавших не сообщается.
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