В Асбесте под утро сгорел частный дом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рано утром в Асбесте сгорел дом на улице Отвальной. Сообщение о возгорании поступило в 06.00.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 80 километров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара участвовали девять огнеборцев, было задействовано две спецмашины.Открытое горение ликвидировали в 06.50. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 09.00. О пострадавших не сообщается.