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В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники полиции Краснотурьинска нашли женщину, которая избила свою пятилетнюю дочь возле подъезда. Об этом сообщили в паблике «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел 21 февраля. Видео произошедшего опубликовали в городском паблике.
Как пишет «Краснотурьинск LIVE», матери 24 года. Она заявила, что ее дочь расплакалась, стала проситься на руки и «истерить». Тогда девушка схватила ребенка на руки и понесла к подъезду. По ее словам, она не удержалась на ногах и упала, хотя на видео заметно, как женщина кинула дочь на землю. После этого мать ударила девочку ногой и попала в область внутренней части левой ноги ребенка.
Полицейские доставили девочку в больницу. Там ее осмотрели и не обнаружили телесных повреждений. В полиции заявили, что поскольку у малышки нет повреждений, то действия матери можно квалифицировать по административной статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Женщине грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест от 10 до 15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов.
Инцидентом заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел 21 февраля. Видео произошедшего опубликовали в городском паблике.
Как пишет «Краснотурьинск LIVE», матери 24 года. Она заявила, что ее дочь расплакалась, стала проситься на руки и «истерить». Тогда девушка схватила ребенка на руки и понесла к подъезду. По ее словам, она не удержалась на ногах и упала, хотя на видео заметно, как женщина кинула дочь на землю. После этого мать ударила девочку ногой и попала в область внутренней части левой ноги ребенка.
Полицейские доставили девочку в больницу. Там ее осмотрели и не обнаружили телесных повреждений. В полиции заявили, что поскольку у малышки нет повреждений, то действия матери можно квалифицировать по административной статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Женщине грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест от 10 до 15 суток или обязательные работы от 60 до 120 часов.
Инцидентом заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего.
«Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции в свое производство», – сообщили в СКР.
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