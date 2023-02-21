В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь

«Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции в свое производство», – сообщили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости