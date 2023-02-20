В съехавшей в кювет под Берёзовским машине нашли мёртвого водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Возле посёлка Октябрьский в нескольких километрах от города Берёзовский сегодня утром обнаружили легковой автомобиль. Его водитель к моменту прибытия медиков был уже мёртв.«Скорую помощь» вызвали к иномарке, съехавшей с загородной дороги в лес, очевидцы происшествия. Они рассказали, что сегодня, примерно в 7 часов утра, автомобиль марки «Мицубиси Лансер», ехавший по направлению к автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск, внезапно вильнул и съехал в кювет. Прибывшие медики констатировали смерь человека, сидевшего за рулём иномарки.Судя по всему, мужчина умер прямо во время движения, потому и случилось ДТП. К такому выводу приводит, помимо свидетельств очевидцев, состояние трупа, на котором не было обнаружено никаких повреждений, которые водитель мог, теоретически, получить при съезде машины в кювет. Но окончательно причина смерти будет установлена только после судебно-медицинского исследования.Про скончавшегося известно, что он родился в 1961-м году и имеет стаж вождения 22 года, в течение которых только однажды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, согласно информации, опубликованной в ВК-группе «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».