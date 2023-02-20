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Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью произошел пожар в кафе-баре на улице Комсомольской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 02.54.
В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 40 квадратных метров горели внутренняя отделка и имущество кафе-бара. На место происшествия прибыли девять огнеборцев на двух спецмашинах.
Открытое горение ликвидировали в 03.29. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.30. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 40 квадратных метров горели внутренняя отделка и имущество кафе-бара. На место происшествия прибыли девять огнеборцев на двух спецмашинах.
Открытое горение ликвидировали в 03.29. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.30. О пострадавших не сообщается.
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