Ночью в Екатеринбурге загорелось кафе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел пожар в кафе-баре на улице Комсомольской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 02.54.В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 40 квадратных метров горели внутренняя отделка и имущество кафе-бара. На место происшествия прибыли девять огнеборцев на двух спецмашинах.Открытое горение ликвидировали в 03.29. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04.30. О пострадавших не сообщается.